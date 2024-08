Ex-Stuttgarter González vor Juve-Transfer

Nico González steht kurz vor einem Transfer zu Juventus Turin. Laut einem Bericht von ‚Calciomercato.com‘ drängt die Alte Dame auf einen zügigen Transfer des 26-Jährigen. Eine Einigung mit dem AC Florenz wird daher in den kommenden Tagen erwartet. Um den Wechsel nicht zu gefährden, wurde Gonzalez auch aus dem Kader für das anstehende Testspiel gegen den SC Freiburg am heutigen Sonntag gestrichen.

Der Argentinier soll per Leihe mit Kaufverpflichtung in Höhe von 30 Millionen Euro nach Turin wechseln. Juve würde aber gerne Weston McKennie (25) in den Deal einbinden, um den Preis zu senken. Im Rennen um González, der zwischen 2018 und 2021 beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand, sollen sich unter anderem auch Atlético Madrid, Atalanta Bergamo und mehrere saudi-arabische Vereine befunden haben. Diese gehen nun aber anscheinend leer aus.