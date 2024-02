Liverpool lehnte Núñez-Transfer ab

Der FC Liverpool sah sich im vergangenen Sommer dem Interesse eines Ligakonkurrenten an Darwin Núñez ausgesetzt. Wie die ‚Times‘ berichtet, erkundigte sich der FC Chelsea nach der Verfügbarkeit des uruguayischen Torjägers. Dem Londoner Sportdirektor Paul Winstanley, ein langjähriger Bewunderer von Núñez, sei zuvor zu Ohren gekommen, dass die Reds einen Tausch mit Atléticos João Félix erwogen hatten.

Also probierte Winstanley sein Glück, bekam aber eine Absage von den Reds, die einen direkten Konkurrenten offenkundig nicht stärken wollten. So blieb Núñez an der Merseyside. Eine gute Entscheidung: Nach 37 Saisonspielen stehen 13 Tore und elf Vorlagen zu Buche. Acht Scorerpunkte hat der 24-Jährige in den jüngsten sieben Premier League-Spielen gesammelt.