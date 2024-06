Marseille einigt sich mit De Zerbi

Olympique Marseille steht kurz einer Zusammenarbeit mit Roberto De Zerbi. Wie der Verein bekanntgibt, wurde eine Grundsatzvereinbarung mit dem italienischen Coach getroffen. Der Verein arbeite nun mit allen Beteiligten daran, „die Ankunft des Trainers sowie seines Stabs auf der OM-Bank in den nächsten Tagen vorzubereiten“.

De Zerbi war zuletzt in der Premier League bei Brighton & Hove Albion tätig. Dort trat der Italiener im Mai nach zwei Jahren im Amt zurück. In der Folge wurde der 45-Jährige mit einigen prestigeträchtigen Klubs wie dem FC Bayern, Juventus Turin, Manchester United und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Stattdessen zieht es den Trainer nun in die Ligue 1.