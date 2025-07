Ex-BVB-Keeper Lotka wechselt zur Fortuna

Torhüter Marcel Lotka hat einen neuen Verein gefunden. Wie Fortuna Düsseldorf mitteilt, kommt der 24-Jährige, der zuletzt bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, ablösefrei zum Zweitligisten und unterschreibt dort dem Vernehmen nach einen Dreijahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach drei Jahren in Dortmund fühlte es sich nach der richtigen Zeit an, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Perspektive in Düsseldorf haben mich dabei voll überzeugt. Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf bei der Fortuna und möchte im Torwartteam meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen“, sagt Lotka über seine Unterschrift. Der gebürtige Duisburger hatte insgesamt drei Jahre in Dortmund verbracht, dort aber nie für die Profimannschaft gespielt. Nach dem Abstieg der Zweitvertretung aus der 3. Liga stand sein Abschied fest.