Chelsea: Pochettino möchte Kaderstruktur verändern

Mauricio Pochettino möchte mehr erfahrene Spieler zum FC Chelsea holen. Wie der 52-jährige Trainer auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Duell mit dem FC Everton (21 Uhr) mitteilte, wird er sich in den kommenden Wochen mit dem Vorstand der Blues zusammensetzen und die Sommertransferstrategie des Klubs besprechen. Es wird allgemein erwartet, dass der Verein weitere junge Talente nach London holen möchte. Pochettino mahnt allerdings, dass Jugend alleine keine Titel gewinnt: „Wir müssen auch einige erfahrene Spieler holen. Es geht darum, sich mit dem Verein abzustimmen, die Strategie für die nächste Saison zu analysieren und zu entwerfen, um dann um große Dinge zu kämpfen.“

In der aktuellen Saison kämpfen die Blues noch um die Qualifikation für den Europapokal. Pochettino versicherte, dass er auch im Falle des Scheiterns weiter Chelsea-Trainer bleiben wird: „Als ich hier ankam, wussten wir bereits, dass wir in Europa nicht konkurrenzfähig sein werden. Und ich habe das Projekt und die Idee, hierher zu kommen und eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen, angenommen. Also ja, das wäre kein Problem für mich.“