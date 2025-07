BVB: Das Problem beim Chukwuemeka-Deal

Borussia Dortmund muss bei der gewünschten Weiterbeschäftigung von Carney Chukwuemeka vor allem finanzielle Hürden aus dem Weg räumen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, verdient der Mittelfeldspieler mehr als die bislang kolportierten sechs Millionen Euro pro Jahr.

Das hohe Gehalt ist zwar ein Grund, warum der FC Chelsea den 21-Jährigen loswerden will, gleichzeitig aber auch ein Problem für Dortmund. Laut der ‚WAZ‘ erwartet man bei der Borussia zudem, dass man von einem anderen Premier League-Verein überboten werden könnte.

Den Schwarz-Gelben schwebt eine erneute Leihe vor, womöglich mit Kaufoption. In London steht Chukwuemeka bis 2028 unter Vertrag. Seit seiner Ankunft im Februar lief der in Österreich geborene Engländer 17 Mal für den BVB auf.

Sportdirektor Kehl sagt: „Wir werden in den nächsten Tagen weitere Gespräche mit Chelsea führen. Ich denke, es war ein guter Schritt von Carney, im Winter zu uns zu kommen. Es wird nicht einfach, das ist ganz klar. Aber wir werden versuchen, ihn zu halten.“ Der BVB, berichtet die ‚WAZ‘, wartet derzeit ab, ist aber „zuversichtlich, dass der Spieler weiß, was er an Dortmund hat.“