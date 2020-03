Bestätigt: Auch Olympia wird verschoben

Nachdem die UEFA die diesjährige Europameisterschaft auf das kommende Jahr verlegt hat, zieht nun das Internationale Olympische Komitee (IOC) nach. Wie Japans Ministerpräsident Shinzo Abe laut Medienberichten bekanntgab, werden die diesjährigen Olympischen Spiele in Tokio im Jahr 2021 nachgeholt. Dies wurde in einer Konferenz mit IOC-Präsident Thomas Bach am heutigen Dienstag entschieden.

Bach hatte zuletzt noch gemahnt, dass eine endgültige Entscheidung über eine Verschiebung noch zu früh wäre. Nach Expertenrechnungen kostet die Verschiebung Japan rund 5,7 Milliarden Euro.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R