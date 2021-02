Werder bricht Plogmann-Leihe ab

Die Leihe von Torhüter Luca Plogmann zum SV Meppen ist vorzeitig beendet. Wie der SV Werder Bremen offiziell verkündet, kehrt der 20-Jährige vorzeitig zu seinem Stammverein an die Weser zurück. „Aufgrund seiner schweren Verletzung würde Luca in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr für den SV Meppen spielen können“, so Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann.

Plogmann war im Sommer 2020 nach Meppen gewechselt. Dort bestritt er acht Einsätze, ehe er sich im Oktober des vergangenen Jahres eine schwere Knieverletzung zuzog. Baumann skizziert die weiteren Pläne mit dem Leihrückkehrer: „Wir werden Luca nun behutsam im Rehaprozess aufbauen und an das Training heranführen.“