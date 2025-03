Davies begründet Bayern-Verlängerung

Alphonso Davies ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, wieso er sich für einen Verbleib in München entschieden hat. „Es ist ein Verein, der mit einem 16-, 17-jährigen Jungen aus Vancouver ein Risiko eingegangen ist, ihn zu einem der größten Vereine der Welt gebracht und ihn auf die große Bühne vorbereitet hat“, gibt der kanadische Linksverteidiger im Interview mit ‚SoccerWay‘ zu verstehen, „ich bin sehr dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Die erneute Vertragsunterzeichnung war ein Zeichen dafür, dass ich diesen Verein liebe und ich bin froh, dass sie etwas in mir gesehen und an mich geglaubt haben.“

Bis vor kurzem hätte Davies den FC Bayern im Sommer noch ablösefrei verlassen dürfen. Insbesondere Real Madrid kämpfte intensiv um die Unterschrift des 24-Jährigen. Schließlich konnte der deutsche Rekordmeister doch eine Übereinkunft mit dem 56-fachen Nationalspieler erzielen, der nun bis 2030 vertraglich gebunden ist.