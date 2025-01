VfB: Neuer Leihklub für Milosevic

Der VfB Stuttgart verleiht Jovan Milosevic in dessen serbische Heimat an den FK Partizan Belgrad. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird dafür die aktuelle Leihe des 19-Jährigen zum FC St. Gallen beendet. Der Medizincheck sei bereits terminiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Schweizer Super League kam der Stürmer in der laufenden Saison nur fünfmal zum Einsatz, zu wenig für die Ansprüche des Serben und der Schwaben. In Bad Cannstatt läuft sein Vertrag noch bis 2027.