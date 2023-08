Bericht: BVB will Bayern auch bei Dier ausstechen

Auf den letzten Metern des Transfermarkts kommen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund ordentlich in die Quere. Am heutigen Dienstagvormittag vermeldete ‚Sky‘ bereits, dass beide Vereine Interesse an Armel Bella-Kotchap (21) vom FC Southampton zeigen – ein brisantes Transferduell.

Damit aber nicht genug. Wie das englische ‚Sky Sports‘ unter Berufung auf Informationen ihrer deutschen Kollegen berichtet, drängen die Schwarz-Gelben auch auf die Verpflichtung von Eric Dier. Der Defensivspieler steht noch bis 2024 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und ist laut ‚Sky‘ und ‚tz‘ ebenfalls beim FC Bayern ein Kandidat.

In München würde der 29-jährige Kumpel von Starstürmer Harry Kane die Rolle des Ersatzes von Benjamin Pavard (27) einnehmen. Der Verteidiger steht vor dem Transfer zu Inter Mailand. In Dortmund könnte Dier für die nötige Quantität in der dünnbesetzten Abwehrzentrale sorgen.

Aktuell außen vor

Bei Tottenham spielt der Defensivmann in dieser Saison keinerlei Rolle. Unter Trainer Ange Postecoglou wurde der 49-fache Nationalspieler noch für keinen Spieltagskader nominiert. Laut der ‚Daily Mail‘ wird sich das auch beim heutigen Ligapokal-Spiel gegen den FC Fulham (20:45 Uhr) nicht ändern. Dass Dier ein Jahr vor Vertragsende den Klub wechseln wird, scheint also gesichert. Die Frage ist nur: Wohin?