Hincapié verlängert langfristig bei Bayer

Die Liebesgeschichte zwischen Piero Hincapié und Bayer Leverkusen wird fortgesetzt. Wie die Rheinländer offiziell bestätigen, hat der Ecuadorianer seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Der bisherige Kontrakt wäre zwei Jahre vorher 2027 ausgelaufen.

„Diese Unterschrift ist mehr als das Abzeichnen eines Profivertrages“, so Piero Hincapié, „Bayer 04 Leverkusen ist für mich nach dreieinhalb Jahren wie eine Familie geworden. Der Verein und die Fans sind etwas Besonderes und wir haben eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison gezeigt hat, was möglich ist, wenn man bedingungslos zusammenhält. Ich bin wirklich glücklich, dass man mit mir zufrieden ist und mir die Chance gibt, die Zukunft dieses Klubs weiter mitzugestalten.“

Hincapié läuft seit 2021 für Bayer auf, in der Abwehr von Xabi Alonso ist der 22-Jährige gesetzt und kaum noch wegzudenken. Insgesamt absolvierte der 43-fache Nationalspieler 141 Pflichtspiele.

„Piero Hincapié kam 2021 als 19 Jahre altes Talent zu uns. Aber schon damals konnte man sehen, welches Zutrauen er in seine Fähigkeiten besitzt“, so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „heute duelliert sich Piero auf Augenhöhe mit Weltklasse-Profis wie Lionel Messi oder Mo Salah. Er hat sich weltweit Respekt erarbeitet. Umso schöner ist es für uns, dass sich Piero nun langfristig erneut für Bayer 04 entschieden hat.“