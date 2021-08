Trainingsstreik: Kane erklärt sich

Harry Kane hat sich erstmals öffentlich geäußert, seitdem er in den Trainingsstreik bei Tottenham Hotspur getreten ist. Auf seinem Twitter-Kanal schreibt der 28-Jährige: „Es ist fast zehn Jahre her, seitdem ich für die Spurs debütiert habe. In all dieser Zeit habt ihr, die Fans, mir Unterstützung und Liebe entgegengebracht. Deswegen tat es weh, Aussagen zu lesen, die meine Professionalität in Frage stellen.“

Entgegen zahlreicher Medienberichte weist der Angreifer von sich, dass er unerlaubt im Training gefehlt hat: „Ich werde nicht auf die Einzelheiten der Situation eingehen, aber ich möchte klarstellen, dass ich mich niemals weigern würde, zu trainieren und dies auch noch nie getan habe.“ Kane liebäugelt mit einem Wechsel zu Manchester City, das ebenfalls konkretes Interesse bekundet.