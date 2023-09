Brentford: Schade fällt lange aus

Der FC Brentford muss lange auf Kevin Schade verzichten. Auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte Trainer Thomas Frank, dass der 21-jährige Flügelspieler aufgrund einer Hüftverletzung noch in dieser Woche operiert werden muss und monatelang ausfallen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das ist ein Schlag. Er hat angefangen, einige seiner fantastischen Fähigkeiten zu zeigen“, bedauert Frank den Ausfall. Schade wurde im Sommer für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro verpflichtet, nachdem er im Januar zunächst per Leihe vom SC Freiburg zu den Engländern gewechselt war. In der aktuellen Saison kam der deutsche Nationalspieler in sechs Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.