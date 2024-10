Ex-HSV-Boss Boldt: „Bereit für neue Aufgabe“

Jonas Boldt ist nach seinem Aus beim Hamburger SV im Mai wieder bereit für eine neue Aufgabe. „Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass ich wieder einen Posten übernehme. Das kann in Deutschland oder im Ausland sein. Aber ich habe aktuell keine Sekunde Langeweile“, sagt der 42-Jährige im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘. Aktuell habe Boldt bei seinen Besuchen anderer Sportevents zwar „eher mal ein Bier als einen Scouting-Block in der Hand“, aber „generell tut der Blick über den Tellerrand hinaus gut und ich fühle mich bereit für eine neue Herausforderung – dabei kommt es aber weniger auf den Zeitpunkt als auf die Sache an sich an. Es muss passen.“

In seiner bisherigen Karriere war der gebürtige Nürnberger neben seinen fünf Jahren beim HSV insgesamt zwölf Jahre bei Bayer Leverkusen in unterschiedlichen Positionen tätig. Boldt hat eine klare Vorstellung, wie sein weiterer Weg aussehen soll: „Am Ende soll meine nächste Rolle wieder eine führende sein. Ich sehe mich eher in einer Leadership-Rolle sowie in Planung der strategischen Ausrichtung als zwingend im operativen Bereich.“