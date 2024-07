Millionen-Ablöse: Leipzig gibt Novoa ab

RB Leipzig kann bald einen Verkauf bekanntgeben. ‚Sky‘ berichtet, dass Außenbahnspieler Hugo Novoa ein Jahr vor dem Vertragsende bei RB zu Deportivo Alavés wechselt. Der La Liga-Klub soll sich mit den Sachsen auf eine Ablöse im Bereich von 1,5 bis zwei Millionen Euro verständigt haben.

Jahrelang galt Novoa als eines der spannendsten Talente aus dem Leipziger Nachwuchs, konnte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. In fünf Jahren sprangen 15 Einsätze in der deutschen Eliteklasse heraus. Vergangene Saison war der 21-jährige Spanier zunächst an den FC Utrecht (sechs Einsätze) und in der Rückrunde an die zweite Mannschaft des FC Villarreal (elf Einsätze) verliehen.

Update (17:00 Uhr): Da ist der Deal auch schon fix: Leipzig und Alavés vermelden den Novoa-Transfer offiziell.