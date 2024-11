Klopp entscheidet mit: Wie sehr wackelt Rose?

RB Leipzig ist zwar Zweiter in der Bundesliga und stellt die beste Abwehr der Liga. Der Trend ist jedoch negativ: In den vergangenen drei Spielen blieb man sieglos. Die Offensive lahmt seit der Verletzung von Xavi Simons bedenklich. Und in der Champions League verlor man alle vier bisherigen Partien.

Die ‚Sport Bild‘ stellt daher in ihrer heutigen Ausgabe die Trainerfrage. In den kommenden Wochen gehe es „auch um den Job von Marco Rose“. Die Mannschaft setze die Spielidee des Trainers aktuell nicht richtig um. Zudem stoße das öffentliche Auftreten von Rose intern teils sauer auf. Der Trainer bediene sich bei schlechten Leistungen zu oft Ausreden oder fange „Scharmützel mit TV-Reportern“ an.

Klopp entscheidet bald mit

Als Mentor und Supervisor für die Trainer im RB-Kosmos wird ab 1. Januar 2025 Jürgen Klopp fungieren. Doch Red Bulls neuer Head of Soccer soll auch schwierige strategische Entscheidungen treffen. Klopp pflegt aus gemeinsamen Mainzer Tagen ein prima Verhältnis zu Rose. Trotzdem könnte Klopp schon bald vor die Frage gestellt werden, ob der gebürtige Leipziger noch der richtige Leipzig-Trainer ist.