Wolfsburgs Plan mit Yeboah

Eigengewächs John Yeboah wird aller Voraussicht nach zum VfL Wolfsburg zurückkehren. „Davon ist auszugehen“, antwortete VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem ‚kicker‘, gefragt nach einer Rückkehr des zuletzt an VVV Venlo ausgeliehenen Flügelspielers. Die Saison in den Niederlanden ist vorzeitig abgebrochen worden, deshalb wird Yeboah nicht mehr für seinen Leihklub auflaufen können.

Für Venlo kam der 19-Jährige zu 18 Liga-Einsätzen, in denen ihm ein Tor gelang. Eine ausbaufähige Quote, die Schmadtke jedoch nicht zu hoch hängen will: „Wir sehen in ihm Potenzial. Erst einmal müssen wir jetzt aber schauen, dass wir John fithalten.“