Zweitliga-Topscorer: Hartel-Gespräche starten

Marcel Hartel (28) hat angekündigt, angesichts des nahenden Aufstiegs nun mit dem FC St. Pauli über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zu sprechen. Der Topscorer der 2. Bundesliga (25 Torbeteiligungen) sagt dem ‚kicker‘: „Es gibt keine Deadline, aber wir werden uns jetzt zusammensetzen.“

Hartel führt aus: „Natürlich spielt es eine Rolle, welchen Stellenwert ich hier habe. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich in diesem Verein sehr wohlfühle, und dass ich weiß, was ich hier habe. Es ist Woche für Woche und Tag für Tag eine Freude, mit den Jungs zu arbeiten.“ Der flexibel einsetzbare Offensivmann spielt seit 2021 in Hamburg. Es gibt reges Interesse aus der Bundesliga. Spuren führen zu Borussia Mönchengladbach und zum VfL Bochum.