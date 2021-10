SV Werder: Füllkrug freigestellt

Niclas Füllkrug nimmt mindestens bis zum morgigen Donnerstag nicht am Training des SV Werder Bremen teil. Die Grün Weißen schreiben auf der vereinseigenen Homepage: „Grund für die Freistellung war eine Auseinandersetzung in der Kabine zwischen Niclas Füllkrug und Clemens Fritz. Hierbei ist der Stürmer mehrfach ausfällig gegenüber dem Ex-Werder-Kapitän geworden.“ Fritz kommentiert: „Diesen Vorfall konnten wir als Verein so nicht hinnehmen. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, Niclas für drei Tage freizustellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Füllkrug muss sich seit der Verpflichtung von Marvin Ducksch (27) mit der Jokerrolle abfinden. Auch am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt wurde der 28-Jährige erst in der 64. Spielminute eingewechselt. Zuvor hatte sich der Stürmer bereits als „Verlierer der Situation“ bezeichnet. Nach drei Tagen Trainingspause sagt Füllkrug nun: „Ich habe mich bei Clemens, beim Trainerteam und auch bei der Mannschaft entschuldigt. Ich habe eine Grenze zwischen Spieler und Verantwortlichem überschritten. Das darf mir nicht passieren.“