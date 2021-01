Inter: Dzeko im Tausch für Sánchez?

Edin Dzeko könnte seine Karriere bei Inter Mailand fortsetzen. Wie der Sportjournalist und Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, verhandeln die Nerazzurri zurzeit mit der AS Rom über einen möglichen Tauschdeal zwischen Alexis Sánchez (32) und dem Bosnier. In Rom hat Dzeko keine Zukunft mehr, nachdem er sich mit Trainer Paulo Fonseca überworfen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Romano sind die Gespräche zwischen den Klubs zurzeit noch im Anfangsstadium. Bis einschließlich Montag bleibt den Verantwortlichen noch Zeit, den Deal über die Bühne zu bringen. Dann schließt das Transferfenster. Sánchez ist in Mailand nur Ergänzungsspieler, konnte in zwölf (Teil-)Einsätzen in der Serie A aber immerhin fünf Torbeteiligungen verbuchen. Der 34-jährige Dzeko war vor seiner Degradierung Stammspieler und Kapitän in der Hauptstadt. In 15 Ligapartien gelangen ihm sieben Tore und eine Vorlage.