United: Der Favorit auf die ten Hag-Nachfolge

Bei Manchester United bereitet man sich weiter auf eine mögliche Entlassung von Trainer Erik ten Hag vor. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ ist der vereinslose Xavi (zuletzt FC Barcelona) der Favorit der Red Devils, sollte es zur Trennung kommen. Vermittler sollen in den vergangenen Monaten bereits Kontakt zu Xavi hergestellt haben.

Gehandelt wurden auch schon Edin Terzic (zuletzt Borussia Dortmund) und Sporting Lissabons Rúben Amorim, zudem ist Uniteds Co-Trainer Ruud van Nistelrooy im Gespräch. Am Samstag gewann der englische Rekordmeister nach zuvor fünf sieglosen Pflichtspielen gegen den FC Brentford (2:1), liegt in der Liga nun auf Platz zwölf. Am morgigen Donnerstag steht das Europa League-Spiel gegen Fenerbahce an.