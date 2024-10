Statt USA oder Wüste: Wolf erklärt Augsburg-Wechsel

Marius Wolf schnürt seit dem Sommer die Schuhe für den FC Augsburg. Warum es ihn nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund ausgerechnet zu den bayerischen Schwaben führte, erklärt der 29-Jährige gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Das Gesamtpaket passte einfach. Ich habe mit dem Trainer gesprochen, mit den Verantwortlichen. Und sie alle haben mir das Gefühl gegeben, dass sie mich unbedingt haben wollen. In Augsburg ist es etwas familiärer, das war in Dortmund anders. Aber das gefällt mir sehr gut.“

Der Rechtsverteidiger stand in allen sieben bisherigen Bundesligaspieltagen für den FCA auf dem Feld und erzielte bereits einen Treffer. Auch wenn sich der Rechtsfuß nach wie vor auch einen Wechsel in exotischere Ligen wie die Major League Soccer in Nordamerika oder die Saudi Pro League vorstellen kann, wäre ein solcher Wechsel für den fünffachen deutschen Nationalspieler nach eigener Aussage zu früh gekommen. „Der Reiz war groß, weiter in der Bundesliga zu spielen. Vielleicht bin ich für das andere auch noch etwas zu jung“, so Wolf.