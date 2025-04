Medien: SGE-Talent Chaikhoun unterschreibt beim FCN

Ayoub Chaikhoun verlässt Eintracht Frankfurt wie erwartet im kommenden Sommer. ‚Sky‘ berichtet, dass der 19-Jährige bereits einen bis 2029 gültigen Vertrag beim 1. FC Nürnberg unterschrieben hat. Die Mittelfranken setzen sich im Poker um den Youngster gegen Hannover 96, den VfL Bochum, die TSG Hoffenheim und Olympique Marseille durch.

Der Mittelfeldspieler könnte damit in die Fußstapfen von Jens Castrop (21) treten, der den FCN für 4,5 Millionen Euro in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Die ‚Bild‘ hatte vor zwei Wochen berichtet, dass für Chaikhoun eine fünfstellige Ausbildungsentschädigung an den Main fließen wird. Chaikhoun spielt seit knapp sieben Jahren in Frankfurt und ist aktuell der Kapitän der U19 bei der SGE. Auf sein Profidebüt wartet er bislang vergeblich.