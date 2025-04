Erst im vergangenen Winter hat RB Leipzig Xavi Simons fest verpflichtet – wohl wissend, dass die Liaison nicht von Dauer und schnell wieder beendet sein könnte. Die Sachsen haben sich von dem Transfer vor allem einen ordentlichen Gewinn bei der Ablöse erhofft – und könnten diesen schon im Sommer generieren.

Denn wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird ein Abgang des Niederländers im kommenden Transferfenster immer wahrscheinlicher. Zahlreiche Klubs aus der Premier League haben Interesse. Auch wenn das Preisschild bei 80 Millionen Euro liegt, könnte der 21-Jährige demnach etwas günstiger für 70 bis 75 Millionen zu haben sein.

Vier Klubs aus England sind dran

Konkret sollen Manchester United, der FC Liverpool, der FC Arsenal und der FC Chelsea, die Xavi allesamt vor einem Jahr schon einmal verpflichten wollten, den Kreativspieler auf der Wunschliste haben.

Sollte RB, das nach schwankenden Leistungen am Sonntag Marco Rose entlassen hat, die Champions League verpassen, scheint ein Abgang des Ausnahmekönners wohl unausweichlich. Zur Wahrheit gehört auch, dass Xavi in dieser Spielzeit nur selten an sein Leistungsmaximum kommt und Teil der Abwärtsspirale ist. Sieben Tore und vier Vorlagen in 19 Bundesligaspielen sind solide, allerdings dürfte man sich bei den Sachsen durchaus mehr vom niederländischen Nationalspieler erhofft haben.