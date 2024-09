Rakitic begründet Hajduk-Wechsel

Obwohl Ivan Rakitic in seiner Karriere nie in Kroatien aktiv war, war der Wechsel im Sommer zu Hajduk Split wie ein Nachhausekommen. „Hajduk ist eine Herzensangelegenheit. Ich hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, in Kroatien zu spielen, deswegen habe ich mir gesagt: Jetzt oder nie“, erklärt der gebürtige Schweizer gegenüber dem ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor stand Rakitic ein halbes Jahr in Saudi Arabien bei Al Shabab unter Vertrag. Von der Saudi Pro League ist der 36-Jährige begeistert: „Ich hatte eine super Zeit dort, ich war richtig glücklich dort. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Zukunft des Fußballs in Saudi-Arabien liegt. Stand heute ist es noch nicht die Premier League, die Bundesliga oder La Liga, aber die ersten Schritte sind gemacht, und es wird jedes Jahr besser und besser, was die Infrastruktur betrifft.“