BVB: Morey spricht über Comeback

Mateu Morey hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, in dieser Saison noch einmal für Borussia Dortmund auf dem Rasen zu stehen. „Es wäre natürlich super, im letzten Spiel in der letzten Minute eingewechselt zu werden und ein Tor zu machen. Am besten im Pokalfinale. Aber ich mache mir nicht den Druck, dass es so kommen muss“, sagt der Spanier im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Seit seiner schweren Knieverletzung aus dem DFB-Pokalhalbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) arbeitet der 21-jährige Rechtsverteidiger an seinem Comeback. Voreilig zurückkehren will Morey nicht: „Ich werde Geduld haben und einfach froh sein, wenn ich wieder spielen darf. Ich habe große Lust, wieder dabei zu sein.“