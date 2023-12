Union Berlin: Gerüchte um ersten Winter-Neuzugang

Union Berlin streckt angeblich die Fühler nach Enis Bardhi aus. Der in Trabzon ansässigen Zeitung ‚Taka‘ zufolge will der Bundesligist den offensiven Mittelfeldspieler im Winter verpflichten. Für die kommende Woche seien Verhandlungen in Trabzon geplant, ein offizielles Angebot gebe es noch nicht.

Unions neuer Trainer Nenad Bjelica kennt Bardhi noch aus gemeinsamen Tagen bei Trabzonspor. Dort musste Bjelica im Oktober nach einem halben Jahr seinen Hut nehmen. Auch Bardhi ist aktuell kaum gefragt, kam bei den vergangenen fünf Partien nur auf 17 Einsatzminuten.

Vertraglich gebunden ist der 28-jährige Rechtsfuß noch bis 2025. In Berlin könnte der Kapitän der nordmazedonischen Nationalmannschaft auf Brenden Aaronson (23) folgen. Beim US-Amerikaner wird mit Leeds United über einen Abbruch der Leihe diskutiert. Noch befinden sich aber beide Personalien in einem spekulativen Stadium.