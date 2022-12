Samba in Katar: Brasilien zerlegt Südkorea

Die brasilianische Nationalmannschaft ging als klarer Favorit in die Begegnung mit Südkorea. Und die Seleção ließ sich nicht lange bitten. Schon nach wenigen Minuten nutzte Vinícius Junior (7.) die erste große Torchance zur frühen Führung nach Vorlage von Neymar. Noch geschockt vom starken Start der Brasilianer, ließ sich Woo-Young Jung zu einem Foul an Richarlison hinreißen. Es gab völlig berechtigt Elfmeter für Brasilien. Superstar Neymar (13.) trat an und erhöhte mit seinem 76. Länderspieltor auf 2:0.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fortan war die Mannschaft von Tite um Spielkontrolle bemüht. Die Koreaner standen vor einer Mammutaufgabe, versuchten aber trotzdem über Konter weiterhin Chancen zu kreieren. Allerdings waren es erneut die Zauberer vom Zuckerhut, die ein Tor erzielten. Richarlison leitete das 3:0 selbst ein, wurde mit einer tollen Passabfolge vor dem Sechzehner freigespielt und vollendete freistehend (29.) vor Keeper Seung-Gyu Kim.

Lesen

Neymar gibt gegen Südkorea sein Comeback

Zum Leidwesen der Südkoreaner sollte es dabei nicht bleiben. Nach hervorragender Vorarbeit per Lupfer von Vinícius Junior kam Lucas Paquetá aus dem Rückraum frei im Sechzehner zum Abschluss. Der Mittelfeldspieler traf den Ball perfekt (37.) und erhöht noch vor dem Halbzeitpfiff auf 4:0. Die koreanischen Spieler waren sichtlich bedient.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brasilien schaltet einen Gang runter

In Durchgang zwei ließen es Brasilianer etwas gemächlicher angehen. Trotzdem waren es die Spieler in den gelben Trikots, die stets zu größeren Torchancen kamen. Vor allem Raphinha hatte mehrfach die Gelegenheit das fünfte Tor zu erzielen. Doch auch Südkorea hätte treffen können. Alisson hatte jedoch etwas dagegen und vereitelte einen strammen Rechtsschuss (68.) von Hee-Hwan Chang mit einer sehenswerten Parade.

Etwas später musste Alisson den Ball dann doch noch aus dem Netz holen. Seung-Ho Paik verkürzte den Rückstand mit einem großartigen Weitschuss (76.) auf 1:4. Der Ehrentreffer setzte auch gleichzeitig den Schlusspunkt der Partie. Die Brasilianer bewiesen vor allem in Halbzeit eins, dass man mit ihnen bei dieser WM als Titelanwärter rechnen muss.