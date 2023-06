Burkart verlässt Freiburg endgültig

Nishan Burkart verlässt den SC Freiburg endgültig. Wie der Klub aus dem Breisgau offiziell vermeldet, wird der Offensivspieler zukünftig fest für den FC Winterthur auf dem Platz stehen. Über konkrete Vertragsdetails werden keine Angaben gemacht.

Burkart war in der abgelaufenen Saison bereits an Winterthur verliehen. Für den Schweizer Erstligisten verbucht der 23-Jährige 25 Einsätze, in denen er an vier Torerfolgen direkt beteiligt war (drei Tore, eine Vorlage).

