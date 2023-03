Köln: Baumgart reagiert auf Pherai-Gerücht

Steffen Baumgart will das kolportierte Kölner Interesse an Immanuel Pherai (21) weder bestätigten noch dementieren. Auf Nachfrage des ‚Express‘ sagt der FC-Trainer: „Der stand jetzt schnell in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob viele von den Spielern, die in der Zeitung standen, gekommen sind, seitdem ich hier bin.“ Vergangene Woche berichtete ‚Sky‘, Pherai stehe beim 1. FC Köln auf der Liste. Eintracht Braunschweig könnte der offensive Mittelfeldspieler per Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million Euro verlassen.

Baumgart sagt: „Er ist ein Spieler, der interessant ist, das ist alles. Weder habe ich mit ihm gesprochen, noch Videos gesehen. Also könnte ich theoretisch sagen: Da ist nichts dran. Das bedeutet aber nicht, dass nicht vielleicht in zwei Wochen was dran ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts dran.“ Für Braunschweig hat Pherai in dieser Saison zwölf Scorerpunkte (sieben Tore, fünf Assists) in 21 Pflichtspielen gesammelt.

