Hertha begnadigt Gersbeck

Bei Hertha BSC ist offenbar eine Entscheidung gefallen, wie es mit Marius Gersbeck weitergeht. Nach Informationen der ‚Bild‘ gibt der Zweitligist dem Torhüter nach seiner Prügel-Attacke eine zweite Chance. Voraussichtlich in der nächsten Woche soll Gersbeck wieder am Training der Profis teilnehmen und dann vorerst Spielpraxis in der U23 sammeln.

Der 28-Jährige hatte Mitte Juli im Trainingslager in Österreich einen Mann krankenhausreif geprügelt. Am vergangenen Donnerstag wurde das Gerichtsverfahren eingestellt, Gersbeck zahlte 40.000 Euro Strafe und reichte dem Opfer die Hand.