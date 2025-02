Hecking-Zukunft: Bochumer Tendenz klar

BeimVfL Wolfsburg strebt man eine Vertragsverlängerung mit dem bislang nur bis Saisonende gebundenen Dieter Hecking an. „Da würden wir dann, wenn Dieter denn will, die Zukunft auch festzurren“, erklärte Geschäftsführer Ilja Kaenzig im Anschluss an das gestrige 2:2 gegen Holstein Kiel mit Blick auf zeitnah anstehende Gesoräche bei ‚DAZN‘. „Seit er da ist, haben wir uns stabilisiert“, begründete Kaenzig.

Seit November ist Hecking als Cheftrainer beim VfL im Amt. 0,83 Punkte holte das Team seitdem, wobei das 1:1 gegen Union Berlin noch zugunsten der Bochumer gewertet wird. Kaenzig kündigte an: „Wir hoffen, Dieter dann auch endgültig überzeugen zu können, weil überzeugt vom VfL Bochum ist er ohnehin schon, unabhängig von der Liga.“