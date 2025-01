Wildert Wolfsburg in England?

Der VfL Wolfsburg ist in diesem Transferfenster durchaus aktiv und zeigt nun an einem weiteren Spieler Interesse. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Niedersachsen ein Auge auf Kosta Nedeljkovic von Aston Villa geworfen haben. Der offensive Außenverteidiger könnte per Leihe mit Kaufoption verpflichtet werden, dem Bericht zufolge hat allerdings „die halbe Bundesliga“ den Serben auf dem Zettel.

Die Villans hatten im vergangenen Winter 7,6 Millionen Euro an Roter Stern Belgrad überwiesen und den 19-Jährigen bis zum Sommer in Belgrad geparkt. In dieser Saison kommt Nedeljkovic nur auf vier Einsätze in der Premier League, drei davon an den ersten drei Spieltagen. Vertraglich ist der sechsfache serbische Nationalspieler noch bis 2029 an den englischen Klub gebunden.