DFB: Schicksalsspiele für Flick – Nachfolger gehandelt

Die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im Juni lösten ein Jahr vor der Heim-EM viel mehr Besorgnis als Euphorie aus. 3:3 gegen die Ukraine, 0:1 in Polen und 0:2 gegen Kolumbien lautete die Bilanz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun stehen für Hansi Flick richtungsweisende Freundschaftsspiele am Samstag in Wolfsburg gegen Japan (20:45 Uhr) und am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich (21 Uhr) an. Denn laut der ‚Sport Bild‘ handelt es sich für den Bundestrainer dabei um „Schicksalsspiele“.

Lese-Tipp

DFB bestätigt: Füllkrug reist ab

Eine Ablösung von Flick sei „wahrscheinlich“, sollte es ähnlich schlecht laufen wie im Juni. Klar: Damals probierte Flick viel aus – musste sich aber die Kritik gefallen lassen, dass die A-Nationalmannschaft kein Testballon ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drei Nachfolge-Kandidaten

Für den Fall eines Trainerwechsels neun Monate vor der Europameisterschaft bringt die ‚Sport Bild‘ auch gleich drei Nachfolge-Kandidaten ins Spiel. So sollen Julian Nagelsmann (zuletzt FC Bayern), Oliver Glasner (zuletzt Eintracht Frankfurt) und Matthias Sammer (Berater bei Borussia Dortmund) im Rennen sein.

Wie konkret diese Personalien werden, hängt unmittelbar mit den Leistungen gegen Japan und Frankreich zusammen. Flick steht zwei Jahre nach seiner Amtsübernahme unter Druck wie nie zuvor.