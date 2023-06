Neuer Vertrag: Köln mit Schwäbe einig

Marvin Schwäbe (28) soll auch in den nächsten Jahren das Tor des 1. FC Köln hüten. Nach Informationen des ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ verlängert der Keeper seinen 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026, Gehaltserhöhung inklusive. In Kürze werde der FC die offizielle Bekanntgabe folgen lassen.

Schwäbe war vor zwei Jahren ablösefrei vom dänischen Bröndby IF in die Domstadt gewechselt. Die langjährige Nummer eins Timo Horn (30) verdrängte er aus dem Kölner Gehäuse. In der abgelaufenen Saison stand Schwäbe bei allen 34 Ligaspielen zwischen den Pfosten.

