Perisic: Preisnachlass für Bayern in Aussicht

Die Chancen stehen gut, dass Hansi Flick auch in der nächsten Saison auf Ivan Perisic bauen kann. Wie ‚calciomercato.com‘ unter Berufung auf exklusive Quellen berichtet, plant Inter Mailand nicht mehr mit dem Linksaußen. Coach Antonio Conte sei daran gelegen, Perisic dauerhaft von der Gehaltsliste streichen zu können.

Beim FC Bayern wird man dies gerne hören, denn der Rekordmeister hätte nichts gegen eine weitere Saison mit dem 31-Jährigen. Die auf 20 Millionen Euro festgesetzte Kaufoption werden die Münchner angesichts der Coronakrise aber wohl verstreichen lassen. Allem Anschein nach ist Inter aber durchaus gesprächsbereit, was die Ablöse für Perisic betrifft.

Der Vizeweltmeister selbst würde gerne bei den Bayern bleiben. In der aktuellen Saison kommt er auf fünf Tore und acht Assists in 22 Partien für den Bundesliga-Tabellenführer. Gut möglich, dass nach der Corona-Pause und auch in der kommenden Spielzeit weitere Torbeteiligungen hinzukommen.