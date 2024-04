Dank Alonso: Leverkusen will Leipzig ausstechen

Schon am Wochenende könnte sich Bayer Leverkusen zum deutschen Meister krönen. Darüber hinaus trifft die Werkself im DFB-Pokal-Finale am 25. Mai auf den 1. FC Kaiserslautern und ist auch in der Europa League noch vertreten (Viertelfinale gegen West Ham). Die Überflieger aus Leverkusen dürfen sich also berechtigte Chancen auf das kleine Triple ausrechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erfolgstrainer Xabi Alonso bleibt dem Bundesligisten genauso wie ein Großteil der Mannschaft auch über den Sommer hinaus erhalten. Lediglich hinter Abwehrchef Jonathan Tah (28) steht noch ein Fragezeichen. Die Verantwortlichen drängen auf eine Verlängerung des bis 2025 gültigen Arbeitspapieres, der deutsche Nationalspieler möchte sich aber alle Optionen offenhalten.

Lese-Tipp

Leipzig: 100 Millionen für Openda?

Bayer statt RB?

Derweil befassen sich Sportdirektor Simon Rolfes und Co. auch mit potenziellen Neuzugängen. Einer von ihnen ist das belgische Mittelfeld-Talent Bilal El Khannouss (19). Der Zehner führte bereits Gespräche mit Ligarivale RB Leipzig, dem niederländischen ‚HNL‘ zufolge darf sich allerdings B04 die besten Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Federführend sei Alonso, der als „großer Fan“ des Youngsters gilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen kann sich der marokkanische Nationalspieler (zwölf Länderspiele), der bis 2027 an den KRC Genk vertraglich gebunden ist, den Schritt in die Bundesliga grundsätzlich gut vorstellen. Zudem ließ seine Mutter und Beraterin, Karima Ben Aissa, bereits Anfang des Jahres durchblicken, dass El Khannouss im Sommer mit einem Tapetenwechsel liebäugelt. Die Karriere des Top-Talents scheint vorgezeichnet, die Frage ist nur, bei welchem Klub er den nächsten Schritt gehen möchte.