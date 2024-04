Bayer 04: Nur noch eine große Baustelle

Bayer 04 marschiert in Richtung erster deutscher Meisterschaft der Vereinsgeschichte, steht dazu im DFB-Pokalfinale und gehört zu den Favoriten auf den Europa League-Titel. Auch die Zukunft sieht rosig aus: Erfolgstrainer Xabi Alonso schwor dem Klub die Treue, Geldprobleme gibt es dank des Konzerns im Hintergrund ohnehin keine und fast alle Leistungsträger haben langfristige Arbeitspapiere.

Ja – nur „fast alle“. Denn beim Abwehrchef gibt es recht akuten Gesprächsbedarf. Jonathan Tah ist nur noch bis 2025 an Bayer gebunden. Sportchef Simon Rolfes, Architekt der aktuellen Erfolgself, macht kein Geheimnis aus seinen Bemühungen: „Unser Interesse ist da. Das weiß Jonathan auch, dass wir gerne verlängern würden.“

Tah spielt auf Zeit

Problem: Tah blockt aktuell Gespräche ab, will sich erst einmal auf den Saisonendspurt und die EM konzentrieren. Der ‚Rheinischen Post‘ sagt der DFB-Nationalspieler: „Ich möchte diese Saison gemeinsam mit meinen Mannschaftskameraden, dem Trainerteam und allen Mitarbeitern und Fans, die uns hervorragend unterstützt haben, zu einer besonderen Saison machen. Alles Weitere können Simon Rolfes und ich dann im Sommer besprechen.“

Dann wird auch ein altes Thema wieder auf den Tisch kommen: Tahs Wechselwunsch und Traum von England. Im vergangenen Sommer noch sagte Tah: „Ich habe das Gefühl, dass ich noch einen Step in meiner persönlichen Entwicklung nach oben machen kann, wenn ich in eine andere Liga gehe. Es war schon immer mein Ziel, irgendwann in der Premier League zu spielen.“

Ausstiegsklausel abgelaufen

Tah blieb jedoch – wohl auch aus Mangel an Alternativen – und machte den angesprochenen Entwicklungsschritt nun in Leverkusen. Mittlerweile ist er einer der besten Verteidiger der Bundesliga und Stammkraft im DFB-Team. Das bessert natürlich auch seine Chancen auf dem Transfermarkt, wenngleich seine moderate Ausstiegsklausel über 18 Millionen Euro mittlerweile abgelaufen ist.

Ohne Vertragsverlängerung, so viel ist klar, will Bayer den 28-Jährigen in diesem Sommer verkaufen. Plan A bleibt aber, Tah – genauso wie alle anderen Leistungsträger im Kader – langfristig zu binden. Gelingt das, ist auch die letzte akute Baustelle für Simon Rolfes geschlossen.