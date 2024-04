Simons-Nachfolger: RB-Gespräche mit El Khannouss schreiten voran

Bilal El Khannouss könnte bei RB Leipzig das Erbe von Xavi Simons (20) antreten. FT kann einen Bericht des belgischen Journalisten Sacha Tavolieri bestätigen, laut dem die Gespräche zwischen dem Bundesliga-Klub und dem 19-jährigen Marokkaner an Fahrt aufgenommen haben. Sowohl mit dem KRC Genk als auch mit der Spielerseite steht RB in Kontakt.

El Khannouss kann sich einen Transfer nach Leipzig FT-Informationen zufolge gut vorstellen. Das Offensiv-Talent sieht in der Bundesliga die perfekte Spielklasse, um in seiner Karriere den nächsten Schritt zu machen. RB arbeitet zurzeit an einem konkreten Angebot.

Bereits seit Monaten buhlen die Leipziger im Hintergrund um den zwölffachen marokkanischen Nationalspieler. El Khannouss ist eines der spannendsten Talente der belgischen Liga und in Genk gesetzt. In bislang 42 Pflichtspieleinsätzen kommt er in der laufenden Saison auf drei Tore und acht Vorlagen.

Sein Vertrag bei den Belgiern läuft noch bis 2027. Bei RB würde er im Transferfall die Nachfolge von Xavi Simons antreten, den es zurück zu Stammverein Paris St. Germain ziehen könnte.