Weigl-Berater in Mailand & Turin

Bei Julian Weigl könnte sich ein Transfer in die italienische Serie A anbahnen. Laut dem italienischen ‚Calciomercato.com‘-Journalisten Daniele Longo befindet sich der Berater des deutschen Nationalspielers zurzeit in Italien. Am gestrigen Montag habe er mit Vertretern des AC Mailand gesprochen, am heutigen Dienstag stehe ein Besuch bei Juventus Turin an.

Weigl war bereits Anfang März von der ‚Sport Bild‘ mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht worden. Damals wurden Milan und die AS Rom als Interessenten genannt. Bei Benfica Lissabon ist der 26-jährige Mittelfeldspieler zurzeit gesetzt und schaffte mit guten Leistungen den Sprung zurück in die DFB-Auswahl. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.