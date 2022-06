FC Bayern: Vidovic-Leihe zum Saisonstart?

Die Zukunft von Gabriel Vidovic beim FC Bayern ist noch unklar. Wie ‚Sport1‘ berichtet, möchte Trainer Julian Nagelsmann, dass das 18-jährige Offensivtalent die komplette Saisonvorbereitung mit den Münchner Profis absolviert. Der Chefcoach wolle sich ein genaues Bild vom kroatischen U21-Nationalspieler machen. Im Anschluss werde eine Entscheidung gefällt, wie es mit ihm weitergeht.

Ein Verbleib bei den Bayern sei möglich, wenn Vidovic überzeugt und in der kommenden Saison auf genug Spielzeit käme. Angesichts der Konkurrenz in der Offensive ist eine Leihe aber wohl das wahrscheinlichere Szenario. Sowohl Vereine aus Deutschland als auch aus dem Ausland zeigen ‚Sport1‘ zufolge Interesse an Vidovic, der in der abgelaufenen Saison zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga kam.