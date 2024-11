Köln: Pacarada fällt aus

https://fc.de/pause-fuer-leart-pacarada

Im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth musste Leart Pacarada in der 68. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Noch am Abend unterzog sich der 30-Jährige einer MRT-Untersuchung. Diese ergab eine Zerrung im Adduktorenbereich. Aus diesem Grund musste der Nationalspieler die bevorstehende Länderspielreise mit dem Kosovo absagen. Der Linksverteidiger wird in Köln bleiben und muss zunächst pausieren. © 1. FC KÖLN GMBH & CO. KGAA 2023 - ALLE RECHTE VORBEHALTEN.