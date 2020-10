Vorschuss von Koeman: Coutinho zahlt zurück

Was haben Antoine Griezmann, Frenkie de Jong und Philippe Coutinho gemeinsam? Alle drei wurden beim FC Barcelona nach ihrer ersten Saison als Enttäuschungen eingestuft. Doch es gibt noch weitere Parallelen. Denn die drei Spieler waren allesamt bei ihren vorherigen Klubs absolute Leistungsträger und weltklasse.

Der logische Schluss für Ronald Koeman, den neuen Trainer des FC Barcelona: Das Trio wurde bei den Blaugrana falsch eingesetzt. Die Lösung: Griezmann kommt nun vermehrt über rechts und genießt mehr Freiheiten auf dem Spielfeld. De Jong spielt mit Routinier Sergio Busquets auf der Doppelsechs und Coutinho besetzt den Platz auf der Zehn hinter Lionel Messi.

Die unerwartete Verstärkung

Letztgenannter profitiert bislang am meisten von der neuen Rolle. Nach drei Partien in La Liga stehen bereits drei Scorerpunkte zu Buche. Coutinho arbeitet neben den Einheiten unter Koeman mit zwei Physiotherapeuten an seiner Fitness. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist bereits zu erkennen, dass die Zusatzschichten „Früchte tragen“. Die Zeitung bezeichnet den 28-Jährigen als „unerwartete Verstärkung“.

Denn eigentlich sollte Coutinho in diesem Sommer verkauft werden, um die Kriegskasse zu füllen. Erst mit Koemans Amtsübernahme änderten sich die Pläne der Katalanen. Der Niederländer griff direkt zum Hörer und ließ den Nationalspieler der Seleção wissen, dass er ihn fest einplant. Ein Vertrauensvorschuss, den Coutinho nun zurückzahlt. Mit harter Arbeit und ansteigender Formkurve. In Barcelona hofft man, dass Griezmann und de Jong bald nachziehen.