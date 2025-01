Ex-Herthaner Christensen in die 2. Bundesliga?

Torhüter Oliver Christensen könnte vor einer Rückkehr nach Deutschland stehen. ‚Sky‘ berichtet vom Interesse des SC Paderborn am 25-Jährigen. Demzufolge steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Saison 2022/23 war der Däne der Stammtorhüter bei Hertha BSC, konnte aber den Abstieg aus der Bundesliga nicht verhindern. Anschließend holte ihn der AC Florenz für vier Millionen Euro, bei der Fiorentina kommt Christensen aber nicht in Tritt und will nun Spielpraxis sammeln. Paderborn war mit Pelle Boevink in die Saison gestartet, der aber seinen Platz an Markus Schubert verlor.