Rassismus-Streit um Vinícius | Barça-Stars müssen schuften

Alle Jahre wieder

Kaum hat das neue Jahr begonnen, gibt es neue Diskussionen um rassistische Zwischenfälle in der spanischen La Liga. Bei der Begegnung zwischen Real Madrid und Real Valladolid (2:0) wurde Vinicius Junior von einigen Zuschauern beleidigt und rassistisch angegangen. Auf Twitter machte der Brasilianer seinem Ärger dann Luft und unterstellte dem Verband, „weiter nichts dagegen zu unternehmen“. Ligapräsident Javier Tebas antwortete ebenfalls über den Kurznachrichtendienst: „In La Liga kämpfen wir seit Jahren gegen Rassismus. Vinicius, es ist sehr schade und unfair zu sagen, dass La Liga nichts gegen Rassismus unternimmt.“ Die ‚Sport‘ will Tebas aber nicht so leicht davonkommen lassen und schreibt: „Nichts Neues beim Verband. Das ist das Übliche, was man jedes Mal gesagt hat.“

Fiesta? Nein, danke!

Xavi gönnt seinen Spieler keine Auszeit. Anstatt den Neujahrstag im Kreise der Familie zu genießen, beorderte der Barça-Coach die Mannschaft gestern aufs Trainingsgelände und ließ sie ordentlich schwitzen. „Ohne Pardon - Xavi schmeißt keine Neujahrs-Party“, titelt die ‚Sport‘ am heutigen Dienstag. Vor allem das Defensivverhalten im Derby gegen Espanyol (1:1) war dem Ex-Profi ein Dorn im Auge. Als erstes Auswärtsteam in dieser La Liga-Saison gelang dem Stadtrivalen ein Tor im Camp Nou. „Bittersüßes neues Jahr“, so die Einschätzung der Zeitung weiter. Zwar ist man noch Tabellenführer, hat aber einige Baustellen zu bewältigen.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ eröffnet ihre heutige Ausgabe mit den Winter-Transferplänen des AC Mailand. Gleich auf drei Positionen wollen die Rossoneri offenbar nachlegen: Ein Stürmer, ein Flügelspieler und ein Torhüter sollen den Weg in die Modestadt finden. Mit dem Kolumbianer Devis Vásquez befindet sich Letzterer bereits im Medizincheck. Bei den beiden anderen handelt es sich dem Sportblatt zufolge um Noah Okafor von RB Salzburg und Santos-Talent Angelo Gabriel. Für den jungen Brasilianer habe der amtierende Meister sogar schon ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgegeben.