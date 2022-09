Vier Anfragen: Was passiert noch mit Depay?

Martin Braithwaite hat seinen Vertrag aufgelöst und Pierre-Emerick Aubameyang steht vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Der Sturm des FC Barcelona ist also ab morgen etwas luftiger besetzt. Für Memphis Depay stellt sich trotzdem die Frage, ob er sich der harten Konkurrenz in der Offensive stellen will. Denn die WM in Katar steht auf dem Programm und da will der Niederländer in Topform dabei sein.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, bieten vier Vereine Depay einen Ausweg aus der vermeintlichen Sackgasse bei Barça. Real Sociedad, Chelsea, Olympique Marseille und der FC Sevilla haben beim 28-Jährigen angeklopft. Noch heute muss eine Entscheidung fallen.

Die Uhr tickt

Zuletzt war auch eine Vertragsauflösung in Barcelona im Gespräch. Aber auch diese müsste heute über die Bühne gehen, damit Depay nach dem Deadline Day bei einem der genannten Vereine unterschreiben kann.

In der aktuellen Saison kam der Offensivspieler noch keine einzige Minute zum Einsatz. Bei den Blaugrana könnte es für Depay so weitergehen. Es bleiben noch wenige Stunden, die Notbremse zu ziehen. Danach wäre nur noch ein Wechsel in eine Liga mit längerem Transferfenster möglich. Infrage kommen dafür beispielsweise die Türkei, Belgien oder Portugal.