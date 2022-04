Kahn über den Knackpunkt bei Lewy – Vertrauen in Nagelsmann

Oliver Kahn über...

... Erling Haaland: „Es wird ja immer vom Haaland-Paket gesprochen. Wenn man sich das anschaut, Matthias Sammer hat es nicht schlecht ausgedrückt: Da wird es einem schwindelig. Es sind Bereiche, das ist schon sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Wir würden unserem Job nicht gerecht werden, wenn wir uns mit einem jungen Stürmer nicht beschäftigen würden. Natürlich ist er ein ganz exzellenter Stürmer, auch für die Zukunft ist er ein hochinteressanter Spieler. Aber es sind einfach finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellungen.“

... Robert Lewandowski: „Stand heute hat Robert Vertrag für die nächste Saison. Wir sind im Moment im Austausch. Wir wollen, dass er möglichst lange bleibt. Scheinbar glauben einige, eine Verlängerung sei wie beim Online-Managerspiel. Man muss die Situation der Spieler sehen. Natürlich kommen solche Spieler auch mal auf den Gedanken: Naja, jetzt habe ich hier alles erreicht und gewonnen. Und dann braucht es Zeit, Spieler zu überzeugen. Da finden Gedankengänge statt. Ganz nebenbei geht es auch um finanzielle Dinge. Als Verein muss man sich Gedanken machen, wie man das alles hinbekommt. Auch der FC Bayern hat unter den vergangenen zwei Corona-Jahren gelitten.“

... weitere Vertragsfragen: „Bei Thomas Müller bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da relativ kurzfristig was zu sagen können. Auch mit Manuel Neuer sind wir in einem guten Austausch. Auch bei Serge Gnabry sind wir im Austausch. Serge weiß, was wir von ihm verlangen, auch leistungsmäßig. Er ist in einem Prozess des Nachdenkens. Sobald die Dinge klarer werden, werden wir das vermelden.“

... Julian Nagelsmann: „Wir wollten mit der Ablöse unterstreichen, dass wir von Julian und seiner Arbeit total überzeugt sind. Wir wollen diesen Weg mit ihm weitergehen. Wenn man sich beispielsweise Musialas Entwicklung ansieht oder wie er Leroy Sané aus einem Loch gezogen hat, ist es das, was wir von Julian erwarten. Wir wollen unseren Nachwuchsbereich stärken, auch da ist der Trainer wichtig. Dass es mal den ein oder anderen Rückschlag gibt, ist Teil des Weges, den wir mit voller Überzeugung gehen.“

... das Vorgehen bei der Kaderplanung: „Für mich ist es ganz wichtig, dass Hasan Salihamidzic, der Trainer und ich uns zusammensetzen und diskutieren. Wie ist die Meinung vom Trainer: Wie sieht er bestimmte Spieler? Mit welchen Spielern können wir uns verstärken? Der Transfermarkt ist ein schneller Markt. Dass der Trainer da mitspricht, ist doch selbstverständlich.“