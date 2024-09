Wildes Premier League-Rennen um Mbeumo

Bryan Mbeumo vom FC Brentford hat angeblich das Interesse diverser englischer Schwergewichte auf sich gezogen. Laut Informationen von ‚HITC‘ haben der FC Liverpool, Aston Villa, FC Arsenal, Newcastle United und Manchester City ein Auge auf den 25-jährigen Rechtsaußen geworfen, der in den ersten drei Ligaspielen schon drei Treffer erzielen konnte. Mbeumo ist noch bis 2026 an Brentford gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 16-malige kamerunische Nationalspieler konnte in der vergangenen Saison in 25 Premier League-Einsätzen neun Tore und sechs Vorlagen beisteuern. Am Deadline Day des Sommer-Transferfensters soll zudem Nottingham Forrest mit einer fast 30 Millionen Euro schweren Offerte abgeblitzt sein. Mbeumo könnte Brentford nach dem Transfer von Ivan Toney (28/Al Ahli) den nächsten großen Millionenregen bescheren.