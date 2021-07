Mainz verlängert mit Rieß

Nach der Beförderung in den Profikader folgt für Nachwuchskeeper Lasse Rieß die nächste Belohnung. Wie der FSV Mainz 05 mitteilt, wurde das 2022 auslaufende Vertragspapier des 19-Jährigen vorzeitig um ein Jahr verlängert. Das Eigengewächs, das seit seinem zehnten Lebensjahr bei den 05ern spielt, stand in der abgelaufenen Spielzeit in 21 Partien für die U23 zwischen den Pfosten.

„Lasse ist ein weiterer Spieler, der sich über den Nachwuchsbereich und unsere U23 in den Profikader hochgearbeitet hat. Wir haben bei den Profis nun drei Torhüter, die allesamt bei uns im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden sind und im Bundesliga-Kader stehen. Im letzten Jahr hat Lasse bei unserer U23 bereits wichtige Erfahrungen im Herrenfußball gesammelt, von denen er nun profitieren kann“, sagt Sportdirektor Martin Schmidt.